Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Kimler para cezası ödeyecek?

22 Mart 2020 Pazar 13:27 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 13:27

Corona virüs salgını Türkiye'yi etkisi altına almaya devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlar kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki bu yasağa uymayanlar nasıl belirlenecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son rakamlara göre 947 kişide salgın tespit edilirken, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak durumunda sokağa çıkanlara ise para cezası uygulanacak. Para cezasına ilişkin ilk açıklama Erzincan Valisi Ali Arslantaş'tan geldi. Vali Arslantaş, söz konusu yasağa ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma yasağını delenlere para cezası kesileceğini ve hakkında işlem başlatılacağını duyurdu. 81 ile gönderilen genelge ile yürürlüğe konulan yasağa bugün uymayan yaşlı vatandaşların olduğu görüldü. Erzincan Valisi ali Arslantaş yasağa uymayan 65 yaş üzeri için bir karar alındığını bildirdi.

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, söz konusu yasağa ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma yasağını delenlere 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanacağını ve hakkında işlem başlatılacağını duyurdu.

Arslantaş, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3150 TL ceza TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacaktır. ALO 112-155-156 numaralarını arayamayacak durumdaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın komşuları ile mahalle ve köy muhtarlarımızın da arayabileceğinin bilinmesi çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

İHBAR EDİLEBİLECEK

İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır.

HAPİS CEZASI!

Zorunlu karantinaya uymayanlara 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir.

İşte TCK 195:

Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

"İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelge dün yayımlanmış ve 81 şehirde bulunan valiliklere gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı bilgilendirme açıklamasında, söz konusu genelge ile 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananların vatandaşların 21 Mart 2020 saat 24.00 'den itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandığını duyurdu.

Söz konusu genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam ediyor. Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını, vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artırarak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Açıklanan nedenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, il valileri tarafından, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzısıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddesi kapsamında 21.03.2020 tarihi saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması amacıyla gerekli kararların ivedilikle alınması gerekmektedir."