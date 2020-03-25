Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

25 Mart 2020 Çarşamba 15:22 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:22

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sokağa çıkma yasağı konusunda açıklamalar yapan Soylu, 'Süreç farklı bir noktaya giderse farklı tedbirler alınabilir' dedi. TV 24’de gündeme ilişkin açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Soylu, önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüse (Covid-19) ilişkin alınan tedbirler hakkında bilgi veren Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı hakkında da bilgi verdi. Peki sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili 'Şimdilik gerek yok, süreç farklı noktaya gelirse olabilir. Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir. Yasaktan önce önerebileceğimiz başka tedbirler var.' şeklinde konuştu. İşte Soylu'nun açıklaması..

Sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğine yönelik soru üzerine de Soylu, ellerindeki verilerin vatandaşların tedbirlere en üst düzeyde uyduğunu gösterdiğini söyledi.

Bakan Soylu, "Bu bir süreç. Vatandaşımız aldığımız kararlara uyuyor. Hastalığın yaygınlaşması ve süreci hep birlikte izliyoruz. Salgınla ilgili ortaya çıkan süreci Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ve diğer kurumlarımızla değerlendiriyoruz. Aldığımız tedbirlere vatandaşımız uyuyor. Bir üst tedbirler değerlendiriliyor. Birkaç tane daha almamız gereken tedbir var. Bir, iki tane daha almamız gereken tedbir var. Bu konuyu da çalışıyoruz. Vatandaşlarımız eğer Sayın Bakanımızın söylediği gibi kendi olağanüstü halini ilan eder, kendi sürecini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya şimdilik, bunu bugün itibarıyla söylüyorum, belki de gerek olmayabilir. Ama süreç hızlı yayılır, başka bir noktaya giderse elbette ki farklı tedbirler alınması gerekebilir.Sokağa çıkma yasağından önce uygulayabileceğimiz tedbirler var." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs ile mücadelede son durumu paylaştı. Bakan Soylu, “65 yaş üzeri vatandaşlarımıza hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları’na sabah 09.00 itibarıyla gelen talep sayısı 239 bin 984. Bunların 239 bin 407’sine ulaşıldı” dedi.

410 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soylu, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturmalarla ilgi de rakam verdi.

Bakan Soylu, son bir haftada sosyal medyada provokatif paylaşım yapan bin 748 hesap tespit edildiğini ifade etti. Soylu, bunların yüzde 65’i terör örgütleri ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Soylu, provokatif paylaşım yapan 410 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.