Sokağa çıkma yasağı ihbar hattı kaç? Yasağı ihlal edenleri şikayet etmek için sokağa çıkma yasağı ihbar hattı

25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:50 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:50

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler için şikayet ihbar hattı 7/24 hizmet veriyor. Türkiye'de koronavirüs salgını için tedbir amaçlı Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Koronavirüs bulaş riskini azaltmak için vatandaşlar evlerinden dışarı çıkmazken sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri şikayet etmek isteyenler sokağa çıkma yasağı ihbar hattını sorguluyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı ihbar hattı kaç? Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ile birlikte sokağa çıkma yasağını delenler çoğaldı. Bilhassa çocuklar evlere girmek istemiyor. Bu durumda vatandaşlar tedirgin olup sokağa çıkma yasağı ihbar hattını sorguluyor. Koronavirüs bulaş riskini azaltmak amacıyla yapılan sokağa çıkma yasağını ihlal edip dışarı çıkanlar nereye ihbar edilir? İşte Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler için şikayet ihbar hattı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İHBAR HATTI

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlar 153 ve 155 aranarak şikayet edilebilir.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler için şikayet ihbar hattını arayanların sayısında ciddi artış gözlemlendi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerde polise gelen ihbarlarda artış olduğu gözlendi.

Daha önce 200 ile 300 civarında ihbar alan 155 Polis Çağrı Merkezine gelen Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler için şikayet ihbar sayısı 5'e katlanarak, sokağa çıkma yasağı olan günlerde 1600'ü geçti.

Bu hafta sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında 81 ilde uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.

Bu hafta sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi

Ramazan Bayramı süresince Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği bilgisine yer verilen genelgede, "Bilim Kurulunun önerileri ve koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.