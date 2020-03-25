25 Mart 2020 Çarşamba 11:40 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de Günün Manşeti Programı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Küresel olarak ilk kez böyle bir kriz ile karşı karşıyayız. Dünyayı iyi takip ediyoruz. Aynı zamanda da neler yapabileceğimizi planlıyoruz.

(65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı) Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde koordineli şekilde süreçleri yürütüyoruz. Karar Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleşti.

Meseleyi tahrik ve istismar etmek isteyenler oldu. 1748 hesap tespit ettik. Bu hesapların yüzde 65'i terör örgütleriyle bağlantılı. Bunlar FETÖ, PKK, DHKPC gibi hesaplar. Sosyal medyada terör örgütüne ait hesaplar üzerinden meseleyi tahrik ve istismar eden 410 kişi yakalandı.

Bir Vefa destek grubu oluşturduk. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kurumlarımız seferber oldu. Vefa Sosyal Destek Grupları'na sabah 09.00 itibarıyla gelen talep sayısı 239 bin 984. Bunların 239 bin 407'sine ulaşıldı. Geri kalanı ise bilgi amaçlı aranmıştı hepsine cevap verildi.

(Koronavirüs tedbirleri) 211 bin 367 iş yeri kapatıldı. Bin 542 iş yerine kurallara uymadığı için idari işlem yapıldı. 207'sine adli işlem yapıldı.

Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısı yüzde 83 düştü. Şehir içi trafik yoğunluğunda 15 büyükşehirde düşüş yüzde 65.

(Sokağa çıkma yasağı) Bu verdiğim veriler vatandaşımızın aldığımız tedbirlere en üst düzeyde uyduğunun en önemli delilidir. Ama salgının yaygınlaşması ve ortaya koyacağı süreci hep beraber izliyoruz.

Sokağa çıkma yasağından önce bir iki tane daha almamız gereken tedbir var. Bu konuya da çalışıyoruz, atacağımız adımlar var.

Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir. Süreç farklı noktaya giderse, elbette farklı tedbirler almamız gerekebilir. Bunu safha safha yapmak durumunda olduğumuzu burada ifade edeyim.

Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor. Bu bizim için oldukça iyi bir nokta. Sokağa çıkma yasağından önce önerebileceğimiz tedbirler var. Buna çalışıyoruz. Dünyada örnekleri var, kendi önerebileceğimiz tedbirler var. Bütün bunlara ilgili çalıştığımızı ifade etmek istiyoruz.

(Karantinaya alınanlar) Şu ana kadar 15 bin 135 gözetim (karantina) altında diyebileceğim insanımız söz konusu. Bunların bir kısmı yabancı olduğu için vatandaşımız demiyorum. Bunun içinde bir ülkenin büyükelçisi de var.

(Fahiş fiyatlara takip) Şu ana kadar 60 maske üreticisi Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yaptı. Sözleşme yapmayan olursa el koyma dahil süreci işletiriz. 66 üründe tespit ettiğimiz fahiş fiyat ile ilgili hem Ticaret Bakanlığı’na hem de Savcılıklara suç duyurusunda bulunduk.