Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte cevabı….

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta itibariyle uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam ediyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar her hafta sonu 10:00-20:00 saatleri arasında dışarı çıkılabilecek. 20:00'den itibaren ise sokağa çıkmaya yasağı uygulanacak. Yani sokağa çıkma yasağı cumartesi günü (28 Kasım 2020) saat 20.00'de başlayacak, ve pazar sabahı (29 Kasım 2020) saat 10.00'a kadar devam edecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
Oteller ve konaklama yerleri,
Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
Üretim ve imalat tesisleri,
Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
Sebze/meyve toptancı halleri.