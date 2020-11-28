Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte cevabı….

28 Kasım 2020 Cumartesi 10:41 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 10:53

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta itibariyle uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam ediyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar her hafta sonu 10:00-20:00 saatleri arasında dışarı çıkılabilecek. 20:00'den itibaren ise sokağa çıkmaya yasağı uygulanacak. Yani sokağa çıkma yasağı cumartesi günü (28 Kasım 2020) saat 20.00'de başlayacak, ve pazar sabahı (29 Kasım 2020) saat 10.00'a kadar devam edecek.



20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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