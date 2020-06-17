Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi! Bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

17 Haziran 2020 Çarşamba 13:27 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:27

Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi... Bilindiği üzere 1 Haziran sonrası sokağa çıkma yasakları sona ermişti. Koronavirüs normalleşme sürecine girdiğimiz tarihten itibaren düşen vaka sayılarında son günlerde artış gözlemlendi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası hafta sonu sokağa çıkma yasağının tekrar uygulanması gündeme geldi. Vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde sokağa çıkma yasaklarının yeniden uygulanıp uygulanmayacağını merak eden vatandaşlar ise 'Bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Haziran’da sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorularına cevap arıyor. Peki hafta sonu 20-21 Haziran’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasakların kalkmış olmasının salgının bittiği anlamına gelmediğini her açıklamasında vurgularken vatandaşları yeni normal sürece uyum sağlamaları konusunda uyarıyor.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağı tahmin ediliyor. Geçiğimiz birkaç gün içersinde vaka sayılarında artış gözlemlenmişti. Vatandaşlar da bunun üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının olup olmayacağını merak etmeye başladı. 20-21 Haziran’da sokağa çıkma yasağı ile ilgili kesin karar kabine toplantısından sonra belli olacak.

HAFTA SONU YASAK OLACAK MI?

Corona virüsü salgınıyla mücadele eden Türkiye’de normalleşme takvimi kapsamında alınan yeni kararlar uygulanıyor ancak günlük vaka sayısındaki artış korkutuyor. 1 Haziran’da 827 olan günlük vaka sayısı dün 1467 olarak açıklandı. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanıyor. Saat 19.00'da ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Hafta sonu yasak olup olmayacağına dair kabine toplantısının yarın yapılması bekleniyor.

BİRKAÇ GÜNLÜK YÜKSELİŞİN ARDINDAN İLK DEFA AZALDI

Tabloya göre, Türkiye'de son bir gün içinde bin 467 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 181 bin 298'e yükseldi. Önceki güne kıyasla güncel vaka sayısında 125 azalma gözlemlendi. 17 vatandaşımızın daha coronadan hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 4 bin 842 oldu. Koronavirüs tablosundaki vaka artışlarını aşağıdaki grafiklerden öğrenebilirsiniz.

SON 1 HAFTANIN KORONAVİRÜS TABLOSU