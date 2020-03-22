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  • 'Sokağa çıkma yasağı var' diyen Ethem amca polise maden suyu sipariş etti
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'Sokağa çıkma yasağı var' diyen Ethem amca polise maden suyu sipariş etti

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasaklandı, acil ihtiyaçlarını karşılamak için 112, 155, 156'yı arayabilecekleri duyuruldu. 68 yaşındaki Ethem Koçak, 155 Polis İmdat'ı arayıp, bir koli maden suyu sipariş etti.

DHA22 Mart 2020 Pazar 15:29 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 15:29
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Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısının 1000’e yaklaştığı Türkiye’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Acil ihtiyaçlarını karşılamak için de 112, 155, 156 numaralarını arayabilecekleri açıklandı.

MADEN SUYU İSTEDİ

Sivas’ın Tuzlugöl Mahallesi’nde yaşayan evli ve sekiz çocuk babası Ethem Koçak, maden suyu bitince polisi aradı. Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekipleri, marketten aldıkları bir koli maden suyunu, eşi bir süredir İstanbul’da olduğu için yalnız kalan Ethem Koçak’ın evine bıraktı.

“BİZ BAŞKA SU İÇEMİYORUZ”

Polislere teşekkür eden Ethem Koçak, “Biz başka su içemiyoruz. Maden suyu içiyoruz. Polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli” dedi.

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