Sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamaları hakkında kritik gün

28 Mayıs 2020 Perşembe 08:41 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 08:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında her pazartesi telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı, Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta perşembe gerçekleştirilecek. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kabinede bayramda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının sonuçları ele alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yapılan denetimler ile kısıtlamalara uymayanlara uygulanan cezalar konusunda bilgi paylaşırken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 11 Mart’tan bu yana vaka sonuçlarını ve gelinen son noktayı anlatacak. Özellikle iyileşen hasta sayısındaki artış ile yoğun bakım ve entübe hasta sayısında devam eden azalmalar değerlendirecek.

YENİ TEDBİRLER MASADA

Toplantıda, sokağa çıkma kısıtlamaları da gündeme gelecek. Hafta sonları uygulanan ve 15 şehre kadar düşürülen sokağa çıkma yasağı ile Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençlere uygulanan kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı görüşülecek. İlk etapta 7, ardından 9 ilde seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Toplantıda, bu illerdeki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Soylu, kabine üyelerini bilgilendirecek. Giriş- çıkış kısıtlamalarının sürdüğü 15 il ile ilgili de son verilerin değerlendirilip bazı illerin seyahat yasağı kapsamından çıkarılması bekleniyor. Ayrıca, şehirler arası ulaşımda alınacak önlemler de yine bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda, vefa destek gruplarının çalışmaları, ekonomi alanında atılacak ilave adımlar, destek paketleri ve yeni tedbirler de konuşulacak.