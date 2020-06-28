28 Haziran 2020 Pazar 14:41 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 14:41

Türkiye’de bu hafta sonu boyunca YKS dolayısıyla sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Üniversite sınavı YKS'nin uygulandığı Cumartesi ve Pazar günleri geçerli olan sokağa çıkma yasağında tatilcilere sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağında denize girmek yasak mı? Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı istisnaları genelgeyle madde madde açıklandı. İşte sokağa çıkma yasağında tatilcilerin durumu ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı istisnaları...

Tatilcilerin sokağa çıkma yasağına tabi tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. "LGS ve YKS Tedbirleri Genelgesi" ile Sokağa çıkma yasağında denize girmek yasak mı? Tatilcilere sokağa çıkma yasağı var mı? soruları yanıt buldu. İşte genelgedeki turizm ve tatil detayı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA TATİLCİLERE MUAFİYET

İçişleri Bakanlığı, yerli ve yabancı turistlerin sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıkladı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

Ayrıca Bakanlığımız valiliklere gönderdiği ek istisna yazısı ile daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin;

a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar),

b) Plajlardan yararlanmaları (konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil),

c) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri, bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bugünkü sokağa çıkma yasağı saat 09:30'da başladı 18:30'da bitiyor.