Sokağa çıkma yasağında eczaneye gidilir mi? Eczaneler açık mı?

18 Nisan 2020 Cumartesi 01:34 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 01:34

Sokağa çıkma yasağında eczaneye gidilir mi? ve Eczaneler yarın açık mı? soruları vatandaşlar tarafından en çok aranan soruları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, vatandaşların panik olmaması gerektiğini sadece 2 günlük bir yasaktan ibaret olduğunu ve temel ihtiyaçların giderilmesinde bir kısıtlamaya gidilmediğini açıkladı. Vatandaşların rahatlıkla eczaneye, sağlık kuruluşlarına gidebileceklerini sözlerine ekleyen Soylu, ayrıca kuryelerinde çalışacağını sözlerine ekledi.

ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de Ankara Eczacı Odasından 'eczane çalışma saatleri'ne ilişkin açıklama yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından, eczanelerin çalışma saatleri, sabah kaçta açıldıkları ve akşam kapandıkları merak konusu oldu. Peki, eczaneler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Çeşitli sebeplerle ilaç satın almak zorunda olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de eczane çalışma saatleri. Vatandaşlar eczanelerin sabah açılış ve akşam kapanış saatlerini sorguluyor. İşte, eczane çalışma saatleri...

İSTANBUL ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

ANKARA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ercanlı, "Yeni eczane çalışma saatlerimiz, cumartesi günleri de dahil olmak üzere 10.00-18.00 arasını kapsamaktadır." dedi.

Taner Ercanlı, eczanelerin cumartesi günleri dahil 10.00-18.00 saatlerinde hizmet vereceklerini hatırlatarak "Bu saatler dışında nöbetçi eczaneler görevleri başında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ercanlı, eczanelerin çalışma saatlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eczanelerin birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu özelliğiyle vatandaşların doğrudan ulaştıkları sağlık kuruluşları olduğunu aktaran Ercanlı, Kovid-19 pandemisinin Türkiye'de görülmesiyle birlikte sağlık ordusu içinde yer alan eczacıların salgınla mücadelede büyük görevler üstlendiğini vurguladı.

GENEL ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczanelerin hafta içi mesai saatleri 08:30 – 19:00 saatleri arasındadır. Öğle yemeği molaları yoktur. Cumartesi günleri ise 09:00 ile 13:00 saatleri arası çalışmaktadırlar. Pazar günleri eczaneler açık olmaz. Bu durumlarda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar bölgelerindeki nöbetçi eczaneler vasıtası ile hizmet alabilir

Eczaneler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Eczaneler 08:30 - 19:00 / 09:00 - 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.