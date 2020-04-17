Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar ve marketler açık olacak mı?

17 Nisan 2020 Cuma 12:19 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 12:19

Sokağa çıkma yasağı kararının ardından, 'Fırınlar ve marketler açık olacak mı, ekmek nasıl alınacak?' soruları araştırılmaya başlandı. Peki sokağa çıkma yasağında fırınlar ve marketler açık mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler ile ilgili sorular yanıt buldu. Bakanlık tarafından yayınlanan ek genelgede yasak kapsamı dışında tutulan iş yerlerini açıkladı. İşte sokağa çıkma yasağında açık olacak işletme ve dükkanlar..

Bakanlık ekmek dağıtımı ile ilgili, "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır." açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?

Fırınların açık olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelgede, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı belirtildi.

Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli araçlar ve çalışanlar, sokağa çıkma yasağının dışında tutuldu.

İçişleri BakanlığI tarafından yapılan açıklamada, "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır." denildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Fırınlar genelgeye göre sokağa çıkma yasağı sırasında açık olacaklar. Ancak hemen belirtelim ki market, bakkal v Tekel bayileri sokağa çıkma yasağı süresince kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

1) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

2) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

3) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

4) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

5) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

6) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

7) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri