Sokak arasında otomobil ambulansla çarpıştı : 4 yaralı

Kaza, saat 10.40 sıralarında Pınartepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. O.A. yönetimindeki 34 DTF 872 plakalı otomobile sokak arasından caddeye girdiği sırada, karşıdan gelen 34 DOV 120 plakalı ambulans çarptı.

Kazayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan O.A.'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Otomobil içerisinde bulunan A.S. ile ambulanstaki A.A. ve Ş.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.