Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine geçti.

Merkezde incelemelerde bulunan Yerlikaya, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yerlikaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2022 yılında yapımına başlanan ve geçen yıl hizmete açılan Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sokaklardaki sahipsiz hayvanlara yuva olduğunu, burada aynı zamanda onlara bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin de verildiğini söyledi.

Bakımevini gezerken Vali Ekrem Canalp'ten bilgiler aldığını ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Valimiz diyor ki, 'Önümüzdeki dört gün içerisinde Batman il merkezindeki sahipsiz köpeklerin tamamı toplanacak ve merkeze getirilecek, devamında Batman ilçe merkezleri, beldeler ve köylerdeki başıboş sokak hayvanlarının tümü bir ay içerisinde toplanmış olacak.' Merkezde sahipsiz hayvanların kısırlaştırma, aşılama ve işaretleme işlemleri yapılıyor. İşlemi sona eren bütün sahipsiz hayvanlar etrafı çevrili ve korunaklı serbest dolaşım alanlarına bırakılacak. Doğal yaşamlarına en uygun koşullarda hayatlarını sürdürebilmeleri için ne gerekiyorsa onlar yapılıyor, yapılacak."

Yerlikaya, merkezde ayrıca ameliyathaneler, muayene odaları, röntgen cihazları, eczaneler, ilaç deposu ve laboratuvarların bulunduğunu belirterek, sağlık açısından kötü durumda olan sahipsiz hayvanlar için yoğun bakım ünitelerinin dahi düşünüldüğünü vurguladı.

- "BİR SORUŞTURMA SÜRECİ DEĞİLDİR, DURUM TESPİTİ YAPILMASI"

Uzman veterinerler ve sağlık teknikerlerinin hayvanların bakım sürecini titizlikle yürüttüğünü ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. 39 mülkiye başmüfettişi, bugün görev yerleri olan illere yani 81 ile gönderildi. 14 gün onlara süre verdik. Mülkiye müfettişlerimiz valiliklerin, büyükşehirlerin il ve ilçe belediyeleriyle, İl Özel İdarelerinin uygulamalarını detaylı olarak inceleyecekler. Bu bir soruşturma süreci değildir, durum tespiti yapılmasıdır. Bugüne kadar 2 Ağustos'tan beri, kanun yürürlüğe girdikten, yönetmelik de çıktığından bu yana belirttiğimiz kurum ve kuruluşlar ne yapmışlar? Hem onların yaptıklarına hem de yapılması gerekenleri de onlara hatırlatarak bir nevi rehberlik yapacaklar."

Yerlikaya, mülkiye başmüfettişlerinin ihmal konusu olan hususları ve aksayan yönleri de tespit edeceklerini ve mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınmasını kendilerinden isteyeceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Uygulayıcılara aslında bir rehberlik yapacağız ama özetle şunun altını çiziyorum; iki ayda bir tekrar taşraya, yani 81 vilayetimize arkadaşlarımızı, müfettişlerimizi göndereceğiz. Müfettişlerin tespit ettiği konuları milletimizle sürekli şeffaf biçimde paylaşacağız. Her iki ayda bir bu denetim süreci bittikten sonra bu konuyla ilgili çalışmalarını beğendiğimiz, takdir ettiklerimizi vereceğiz. Hiçbir çalışma yapmamış olanları önce ikaz edeceğiz, sonra gereğini yapacağız."