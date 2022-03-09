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Sokak kavgası kanlı bitti

Adana'da Özgür Adıgüzel (43), sokakta kavga ettiği öne sürülen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla 4 yerinden vurularak ağır yaralandı.

DHA9 Mart 2022 Çarşamba 00:58 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 00:58
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Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Adıgüzel, iddiaya göre sokakta kavga ettiği kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile kurşun yağmuruna tutuldu. Kasık ve karın bölgesine 4 kurşun isabet eden Adıgüzel, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, dışarı çıktıklarında Adıgüzel'i kanlar içinde yerde yatar halde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan Adıgüzel, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Adıgüzel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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