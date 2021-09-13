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Sokak köpeği boğazı kesilmiş halde bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan sokak köpeği, ameliyatla hayata döndü.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 11:28 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 11:28
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Kızılçakent Mahallesindeki Karpuzatan Mesire alanına gezi amaçlı ailesiyle giden Nizip Belediye Meclis Üyesi Veli Aydemir, yanına yaklaşan köpeğin yaralı olduğunu fark etti.

Boğazı kesik olan köpeğe ilk müdahaleyi yapan Aydemir, ilçedeki veteriner Hüseyin Nezir Alkurt'u aradı.

Veteriner Alkurt'un kliniğine götürülen yaralı köpek ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, Aydemir, "Köpeğin o hali beni çok üzdü. İlk olarak ben bir şeyler yapmaya çalıştım ancak yaranın derin olduğunu görünce durumu veteriner olan arkadaşıma bildirdim. Kendisi de sağolsun ilgilendi ve köpeği kurtardı." diye konuştu.

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