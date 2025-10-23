İSTANBUL 22°C / 18°C
Güncel

Sokak köpeğini ezen vicdansız yakalandı

Aracıyla kendisine havlayan sokak köpeklerinden birini ezen sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Vicdansız sürücünün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

IHA23 Ekim 2025 Perşembe 14:14
Sokak köpeğini ezen vicdansız yakalandı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kendisine havlayan sokak köpeklerinden birini ezen şüpheli yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Aracıyla kendisine havlayan sokak köpeklerinden birini ezen şahsın eylemi bir sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Sosyal medyada görüntülerin yayılmasının ardından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Ekipleri çalışma başlattı. Sokak hayvanını ezen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

