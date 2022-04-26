İSTANBUL 23°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2022 Salı / 25 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7916
  • EURO
    15,8145
  • ALTIN
    904.84
  • BIST100
    2502.66
Güncel

Sokak köpekleri mahallelinin kabusu oldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların başı, sokak köpekleriyle dertte. Çocuklara ve büyüklere saldıran köpekler nedeniyle mahalleli bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

IHA26 Nisan 2022 Salı 10:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Şambayadı Mahallesi'nde son 1 ayda sayıları artan sokak köpekleri mahalle sakinlerinin kabusu haline geldi. Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki mahalleye iddiaya göre vatandaşların bakamadıkları köpekleri terk etmesiyle gün geçtikçe köpek sayısı arttı. Akşam saatlerinde sürü halinde gezen köpekler, teravih namazına giden vatandaşlara da saldırdı. Geçen hafta saldırıya uğrayan Vedat Durnan (58) isimli vatandaşın elini köpek ısırdı. Durnan'a köpeklerin saldırmasının ardından mahallede 1'i çocuk 3 kişiye daha köpekler saldırdı. Köpekler nedeniyle korku yaşayan mahalleli, bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Elini halen kullanamadığını söyleyen Vedat Durnan, "Teravih namazına giderken köpekle karşılaştım. Ben müdahale ettim ama elimden ısırdı. Hemen hastaneye gittim, iki iğne vurdular. Namazımdan oldum, işimden oldum. 4-5 gündür de bunun acısını çekiyorum. Bugün sabah bir kadına saldırdı köpek. Görevliler kurtardı kadını. Geçen gün de bir çocuğa saldırdı. Okul ve cami yolunda her gün sıkıntı var. Bir sürü köpek oluyor. En kısa zamanda bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Şu anda 70-80 köpek var" diye konuştu.

Görme engelli Hakkı Şahin ise köpeklerden korktuğu için tek başına dışarı çıkamadığını söyledi. 2 çocuğuna köpek saldıran Derya Saraç isimli kadın köpeklere zarar gelmeden toplanması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların köpekleri mahallelerine getirip bıraktığını öne süren Bülent Koçmekan, "Geçen gün benim çocuğuma köpek saldırdı. Köpeklerden kaçarken yere düştü ve eli kesildi. Buraya getirip köpekleri bırakıyorlar. Buna bir çözüm bulunmalı" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.