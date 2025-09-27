Antalya'da Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını gördü ve yola fırladı.

O esnada İrfan Y.'nin kullandığı kamyonun tekerleği, Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti.

YARALANARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti.

Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı küçük kız, ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

KÜÇÜK MAHRA'NIN MEZARINA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden küçük Mahra'nın mezarına kimliği belirsiz kişiler tarafından köpek maması bırakıldı.

Mamayı görenler, sorumlu olanların bulunmasını istedi.

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı... Acı haberi babası verdi

Sözde hayvanseverden köpeklerden kaçarken kamyonun ezdiği Mahra için korkunç ifadeler

Mahra'nın annesinden acı isyan: Mezardaki kızıma nasıl sorayım?

FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye ağır hakaret: Arsız sefil