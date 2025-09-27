İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

Sokak köpeklerinin kurbanı olan Mahra'nın mezarına insanlık dışı saldırı

Antalya'da başıboş köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra'nın mezarına kimliği belirsiz kişiler tarafından köpek yemi bırakıldı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 11:07
Sokak köpeklerinin kurbanı olan Mahra'nın mezarına insanlık dışı saldırı
Antalya'da Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını gördü ve yola fırladı.

O esnada İrfan Y.'nin kullandığı kamyonun tekerleği, Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti.

YARALANARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti.

Çevredekilerin yardımıyla sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı küçük kız, ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

KÜÇÜK MAHRA'NIN MEZARINA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Hastaneye sevkinden kısa bir süre sonra bacağı kesilen ve 23 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mahra, hayatını kaybetti.

2022 yılında hayatını kaybeden küçük Mahra'nın mezarına kimliği belirsiz kişiler tarafından köpek maması bırakıldı.

Mamayı görenler, sorumlu olanların bulunmasını istedi.

