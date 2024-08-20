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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın o anları anlattı: Ayağımın altı hiç yok

Erzincan'da evinin bahçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 64 yaşındaki Ayşe Karakaya yaralandı.

DHA20 Ağustos 2024 Salı 10:59 - Güncelleme:
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın o anları anlattı: Ayağımın altı hiç yok
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Olay, merkeze bağlı Bahçeliköy'de meydana geldi. Evinin bahçesinde çalışan Ayşe Karakaya'ya, başıboş köpeklerin saldırdı. Karakaya yere düşerken, yardımına o sırada komşusu koştu. Komşu köpekleri kürek ile uzaklaştırırken, bacaklarından ısırılan Karakaya hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu edilen Karakaya, yaşadıklarını anlattı.

"AYAĞIMIN ALTI HİÇ YOK"

Ayşe Karakaya, "Sokak köpekleri çevrede dolaşıyorlardı. Bahçede biraz iş yaptıktan sonra abdest alıp, ikindi namazını kılmak istedim. Bu sırada üçü birden hücum etti. Sırtımın üzerine düşürdüler. Kendimi korumak isterken köpeklerden biri ayağımdan ısırdı. Daha sonra kafamı ısırmak üzereyken elimle müdahale ettim. Düşünce ayağımla müdahale etmek istedim, ayağımda terlik vardı. Terliğin altından dişlerini soktu, ayağımın altını alıp kaldırdı. Ayağımın altı hiç yok. Ondan sonra kafama dişini sokarken elimle müdahale ettim. Bu sırada komşum kürekle yetişerek beni kurtardı. Hastanede her iki ayağıma da gerekli tedavi uygulandı" dedi.

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