Sokak ortasında abisini kurşun yağmuruna tuttu

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Sandal Sokakta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olan Rıdvan D.(24) isimli şahıs 32 yaşındaki abisi Metin D.'yi marketten ekmek almaya gittiği sırada yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tuttu. Abisini yaralayan Rıdvan D. olay yerinden scooter ile kaçtı. Ağır yaralanan Metin D, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri abisini vurup kaçan Rıdvan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

2 YIL ÖNCE DE ABİSİNİ ZIPKINLA VURDU

Öte yandan Rıdvan D.'nin 2 yıl önce de yine abisini yaklaşık 70 santimetrelik zıpkınla vurduğu öğrenildi.

"BELDEN AŞAĞIYA 4-5 TANE İSABET ETMİŞ, BİLİNCİ KAPALIYDI"

Ferit Timur isimli vatandaş olayla ilgili olarak, "Evde yatıyordum. 'Polis imdat' diye bir ses duydum ve üzerine 5-6 el silah sesi de duydum. Ben görmedim ama vuran kişinin scooter ile kaçtığını söylediler. Belden aşağıda 4 -5 tane isabet etmiş. Bir de sırtından vurulmuş. Ambulansı aradık. Bilinci kapalıydı. Ambulans aldı götürdü" dedi.