Sokak ortasında dehşet! 6 yerinden bıçaklandı

Manisa'da sokakta karşılaşan şahıslar arasında kız meselesi yüzünden çıkan ve bir gencin 6 yerinden bıçaklandığı kavganın dehşet anları çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

IHA16 Mayıs 2026 Cumartesi 12:57
Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saat 21.25 sıralarında Kayadibi Mahallesi 56 Sokak üzerinde meydana geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu öğrencisi Emrullah D. isimli genç ile sokakta karşılaştığı Mustafa Burak K. ve Mesut Can A. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, Emrullah D'yi darp ederek yere düşürdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahısların yere düşen üniversite öğrencisinin kafasına sopayla vurdukları ve şahsı bıçakla yaraladıkları görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ omuz kısmından 1, sağ bacak kısmından ise 5 adet olmak üzere vücudunun 6 yerinden bıçakla yaralanan Emrullah D. ilçe devlet hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, şüpheliler Mustafa Burak K. ve Mesut Can A'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında "Kasten Yaralama" suçu kapsamında işlem başlatıldığı ve bugün adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

