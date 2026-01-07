İSTANBUL 18°C / 14°C
Güncel

Sokak ortasında dehşet anları! Kucağında bebeği olan kadını acımasızca darp etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokakta karşılaştığı, kucağında bebek bulunan kadın ile bir çocuğu darbeden kişi tutuklandı.

AA7 Ocak 2026 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
Sokak ortasında dehşet anları! Kucağında bebeği olan kadını acımasızca darp etti
Bahçelievler Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.K, sokakta yürürken karşılaştığı kucağında bebeği bulunan kadını darbetti. A.K, daha sonra evinin önünde oynayan kız çocuğuna da yumruk attı.

Saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar A.K'yi yakalayarak polise teslim etti.

KUCAĞINDA BEBEĞİ OLAN KADIN İLE BİR ÇOCUĞU DARBEDEN KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, A.K'nin kadına ve çocuğa saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BEBEĞİNE ZARAR GELMESİN DİYE SARILDI

Görüntüde, A.K'nin sokakta gördüğü kadını darbettiği, yere düşen ve zarar gelmesin diye kucağındaki bebeğe sarılan kadına yumruk atmaya devam ettiği görülüyor.

Kayıtların devamında A.K'nin yolda yürürken karşılaştığı kız çocuğunun üzerine doğru yürümesi, bunu gören çocuğun kaçması, sonrasında zanlının çocuğa yumruk atması yer alıyor.

SOKAK ORTASINDA DEHŞET ANLARI KAMERADA

