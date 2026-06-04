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  • Sokak ortasında dehşet! Kavgayı ayırmaya çalışan anne öldürüldü
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Sokak ortasında dehşet! Kavgayı ayırmaya çalışan anne öldürüldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada anne öldü, oğlu yaralandı.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 07:42 - Güncelleme:
Sokak ortasında dehşet! Kavgayı ayırmaya çalışan anne öldürüldü
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Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda araya girmeye çalışan anne Heriman Altundağ ve oğlu S.A. (15) pompalı tüfekle yaralandı.

Yaralanan anne ve oğlu, çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan anne Heriman Altundağ yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

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