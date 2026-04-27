  • Sokak ortasında dehşet! Sevgilisinin eski eşini katletti
Sokak ortasında dehşet! Sevgilisinin eski eşini katletti

Denizli'de eski eşinin sevgilisiyle sokak ortasında karşılaşan şahıs, çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA27 Nisan 2026 Pazartesi 14:48
Olay, dün gece saatlerinde Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İsmail İri (43), sokakta yürüdüğü sırada eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Çağlar E. ile karşılaştı.

SEVGİLİSİNİN ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İkili arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Çağlar E., yanındaki bıçakla İsmail İri'yi bıçakla ağır yaraladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan İsmail İri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen İsmail İri, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CİNAYET ZANLISI KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli Çağlar E.'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Cinayet zanlısı Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Denizli olayı
  • Sokak kavgası
  • Tutuklanma

