İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8347
  • EURO
    7,6871
  • ALTIN
    377.535
  • BIST100
    109200
Güncel

Yasağa rağmen sokak ortasında düğün yaptılar

Arnavutköy'de bir grup yasak olmasına rağmen sokak ortasına müzik eşliğinde halay çekerek düğün yaptı.

IHA15 Haziran 2020 Pazartesi 09:53 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 10:14
ABONE OL

Dünyada ve Türkiye’de etkili alan koronavirüsten dolayı düğünler ve toplu organizasyonlar yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz itibariyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak düğünlerin yapılabileceği açıklandı. 

Arnavutköy İslambey Mahallesi Akdağ Sokak’ta yasak olmasına rağmen düğün yapan bir grup ne sosyal mesafe ne de yasak dinledi. 

Koyulan yasaklara ve yapılan onca uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde halay çekerek saatlerce düğün yaptı. 

Sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çeken yaklaşık 50 kişilik grup, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kavga sırasında bıçakla yaralanan 22 genç hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.