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Güncel

İbretlik olay! Sokak ortasında hayatını kaybetti

Ankara'da sahte alkol tükettiği belirlenen bir şahıs sokak ortasında yere yığılarak hayatını kaybetti.

IHA5 Nisan 2025 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
İbretlik olay! Sokak ortasında hayatını kaybetti
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Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesinde bulunan mobilya sanayi sitesi bölgesi Siteler'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkol tüketmiş iki şahıs yürümekte zorluk çekerek Ereğli sokak kesişiminde durdular.

Şahıslardan biri alkolün ektisiyle ayakta durmakta zorluk çekerek yere yığıldı. Bir diğer şahsın ise panik içerisinde yoldan geçen vasıtaları durdurmaya çalıştığın görülürken, yere yığılan şahsın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın sahte alkol tüketiminden öldüğü belirlendi.

O anlar ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı güvenlik kamerasından izleyen Siteler esnafı Sedat Kamcı, "Sabah saat 10.30-11.00 arasında burada bir arkadaşım aradı beni. Bana burada bir olay olduğunu söyledi. Buna istinaden güvenlik kamerası kayıtları vardı bizde onları araştırdım. Sabah saat 05.30 civarlarında aşağı sokaktan yukarıya doğru iki ayakta zor duruyorlar. Sarhoşlar birazda birisi tam benim bulunduğum bölgede yatıyor kalıyor hareketsiz bir halde. Diğer arkadaş da ortada taksi çevirmeye çalışıyor, dolmuş çevirmeye çalışıyor. Fakat kimse durmuyor. Dolmuş da müşteri olduğunu düşünüyor herhalde. Başta yavaşlıyorlar akabinde bekleyen olmuyor" ifadelerini kullandı.

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