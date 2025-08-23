İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Sokak ortasında kanlı infaz... Eniştesine kurşun yağdırdı

Şişli'de kız kardeşine kötü davrandığı iddiasıyla eniştesini öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi. Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, şüphelinin aracıyla sokağa giriş yaptığı, daha sonra şüphelinin yanına gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve elindeki silahla kaçtığı görüldü.

İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak'ta dün akşam saatlerinde Sevgi Ç. (35), eşi Ejder Ç. (34) ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti.

Eşini tekrar eve dönmesi için ikna etmeye giden Ejder Ç, aracıyla sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla yaralandı.

Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ejder Ç. hayatını kaybetti.

Silahıyla gözaltına alınan Suat S'nin çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheli Suat S. emniyetteki ifadesinde, ölen eniştesinin ablasına kötü davrandığını öne sürdü.

Polis, çalışmaların devamında Suat S. ile birlikte hareket ettiği belirlenen babası B.S'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, Ejder Ç'nin aracıyla sokağa giriş yaptığı, daha sonra şüphelinin yanına gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve elindeki silahla kaçtığı görülüyor.

Sokakta esnaflık yapan Furya Malik, sipariş götürmeye gidip döndüğünde sokağın polis tarafından çevrildiğini gördüğünü söyledi.

Yaşanan olay nedeniyle endişelendiklerini ifade eden Malik, araç içindeki bir kişinin silahla yaralandığını, daha sonra bu kişinin hastanede öldüğünü duyduklarını aktardı.

