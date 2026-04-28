Sokak ortasında kanlı saldırı: Motosiklet üzerinde kurşunların hedefi oldular

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, bölge sakinlerini korkuya sevk etti. Adil Erdem Beyazıt Caddesi'nde motosiklet üzerinde bekleyen iki kişi, kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırganın açtığı ateş sonucu yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelinin izini sürmek için harekete geçti.

MOTOSİKLET ÜZERİNDE BEKLERKEN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDULAR

Adil Erdem Beyazıt Caddesi'nde motosiklet üzerinde bekleyen İ.E.C. ile U.C.K'ye, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI, SALDIRGAN ARANIYOR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.