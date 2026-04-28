  • Sokak ortasında kanlı saldırı: Motosiklet üzerinde kurşunların hedefi oldular
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Adil Erdem Beyazıt Caddesi'nde motosiklet üzerinde bekleyen 2 kişi, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından tabancayla vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

AA28 Nisan 2026 Salı 20:53 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, bölge sakinlerini korkuya sevk etti. Adil Erdem Beyazıt Caddesi'nde motosiklet üzerinde bekleyen iki kişi, kimliği henüz tespit edilemeyen bir saldırganın açtığı ateş sonucu yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelinin izini sürmek için harekete geçti.

MOTOSİKLET ÜZERİNDE BEKLERKEN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDULAR

Adil Erdem Beyazıt Caddesi'nde motosiklet üzerinde bekleyen İ.E.C. ile U.C.K'ye, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI, SALDIRGAN ARANIYOR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

  • Kahramanmaraş silahlı saldırı
  • silahlı saldırı
  • Kahramanmaraş asayiş

ÖNERİLEN VİDEO

Sorun köpekler mi, yoksa sahipsizlik mi?

Kapat
Video yükleniyor...

