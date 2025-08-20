İSTANBUL 28°C / 19°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
Güncel

Sokak ortasında kız arkadaşını bıçaklayan şahsı mahalleli linç etti

Bağcılar'da bir şahıs bir kadını sokak ortasında bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şüpheliyi linç etti.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 23:22
Sokak ortasında kız arkadaşını bıçaklayan şahsı mahalleli linç etti
Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan E.Y. ile Z.S. adlı kadın arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.Y tarafından bıçaklanan Z.S ağır yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

MAHALLELİ LİNÇ ETTİ

Şüpheli E.Y, saldırı sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Polis ekipleri araya girerek şüpheliyi gözaltına aldı. E.Y, önce hastaneye, sonra da polis merkezine götürüldü.

Bu arada, şüphelinin vatandaşlarca darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

