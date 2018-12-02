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Sokak ortasında koca dehşeti 

Sultangazi’de bir çocuk annesi Sinem K., boşanmak istediği kocası Ali K.’nın saldırısına uğradı. 5 bıçak darbesi alan kadın hastaneye kaldırıldı.

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Sultangazi’de yaşayan 22 yaşındaki Sinem K, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen kocası Ali K’yı terk ederek babasının evine yerleşti. Önceki gün karısını arayan Ali K. çocuğunu görmek istediğini söyledi. Kayınpederi Murat B’nin evine giden Ali K. kızını alıp götüreceğini söyledi. Buna karşı koyan Murat B. ve Sinem K. Ali K. ile tartışmaya başladı. 

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Sokak ortasında devam eden tartışma sırasında Ali K. yanındaki bıçağı çıkararak karısı Sinem K’yı 5 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca olay yerinden kaçtı. Kızının gözlerinin önünde bıçaklanmasına şahit olan baba Murat B. şoka girdi. Hastanenin acil servis kapısının önünden bir an olsun ayrılmayan Murat B. gözyaşlarına hakim olamadı. Eşi Tülay B’yi durumdan haberdar eden acılı babayı, yakınları teselli etti. Hastaneye gelen anne Tülay B. gözyaşları içinde kocasına sarıldı. Damadının uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden Murat B. bu sebepten aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu söyledi. İlk müdahalenin ardından başka bir hastaneye nakledilen Sinem K. ambulansa götürülürken annesi Tülay B’nin ağladığını gördü. Beş yerinden bıçaklanan Sinem K. sedyeden annesine seslenerek, “Ağlama anne, ben iyiyim” dedi. 

 

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