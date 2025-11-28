İSTANBUL 21°C / 12°C
  Sokak ortasında korkunç olay: Dehşet anları güvenlik kamerasında
Güncel

Sokak ortasında korkunç olay: Dehşet anları güvenlik kamerasında

Kağıthane'de tartıştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği ve zanlının husumetlisini sırtından bıçakladığı anlar yer aldı.

28 Kasım 2025 Cuma 11:43
Sokak ortasında korkunç olay: Dehşet anları güvenlik kamerasında
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, 26 Kasım'da Çeliktepe Mahallesi Dutluk Caddesi'nde, Haluk Akgül (45) ile Rauf D. (27) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Rauf D., husumetlisi olduğu belirtilen Akgül'ü sırtından bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Akgül, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmayla kaçan şüpheli Rauf D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği anlar yer alıyor.

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

