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Sokak ortasında linç girişimi... Ölümün eşiğinden vatandaşlar kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, yol ortasında öfkeli bir grubun saldırısına uğradı. Ölümüne dövülen şahsı vatandaşlar son anda kurtardı. İşte o anlar...

İHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Sokak ortasında linç girişimi... Ölümün eşiğinden vatandaşlar kurtardı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, yol ortasında bir grup tarafından öldüresiye dövüldü. Öfkeli grubun elinden şahsı vatandaşlar kurtardı.

Olay, Kuşadası İkiçemelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde yaşandı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup ile bir şahsı saldırdı. Sebebinin küfür ve hakaret olduğu iddia edilen olayda, yumruk ve sopalarla öldüresiye dövülen şahıs, bir motosikletin üzerine yığılarak hareketsiz kaldı. Buna rağmen şahsı yumruk ve sopalarla darbeden grubu çevredeki vatandaşlar engel olmaya çalıştı.

Feci olayın görüntüleri amatör kameralara bu şekilde yansırken, adeta linç edilen şahsın akıbeti konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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