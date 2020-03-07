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Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı: 4 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Halil C. husumetli olduğu Gökhan O. ve yanındaki 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

DHA07 Mart 2020 Cumartesi 16:09 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 16:09

Olay, öğle saatlerinde Karasu ilçe merkezinde meydana geldi. Halil C., pompalı tüfeğini de yanına alarak husumetli olduğu Gökhan O.’nun yanına gitti. Halil C. tüfekle Gökhan O. ve yanındaki Ali B., Hakan Ö. ve Serkan Ö.'ye ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Halil C.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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