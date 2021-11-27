Sokak ortasında saldırıya uğrayan şahıs bacağından yaralandı

DHA 27 Kasım 2021 Cumartesi 01:23 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 01:23

Olay, saat 22.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 1.20 promil alkollü olan Rahim Ö., cadde üzerindeki kaldırımda yürümekte iken henüz kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Sol bacağından yaralanan Rahim Ö., yığılırken silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Saldırıyı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı Rahim Ö., olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.