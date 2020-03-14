İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    95605.2
Güncel

Sokak ortasında silahlı çatışma

İstanbul Bahçelievler'de sokakta iki kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlarını çeken iki kişi birbirini yaraladı.

DHA14 Mart 2020 Cumartesi 17:29 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 17:29
ABONE OL

Olay, saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek davası olan iki kişi, Sümbül Sokak'ta bir süre tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce iki taraf da yanlarında bulundurdukları silahları çekerek ateşledi. Taraflardan biri karnından yaralanırken diğeri de ayağına isabet eden mermi ile yaralandı. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralanan iki kişi, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvururken, sokakta inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Öğrencilerin dezenfektan mesaisi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak
Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Cezaevinde şişlediler
Cezaevinde şişlediler

Cezaevinde şişlediler

Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik
Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik

Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik

Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız
Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız

Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.