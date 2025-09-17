Sokak ortasında silahlı saldırı: Yaralılar var

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Cemal S.(68), oğlu Eyüp S.(38) ve kardeşinin oğlu Hamza S.(40) kanlar içinde kalarak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırgan olay yerinden bir araçla kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde 7 adet kartuş ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.