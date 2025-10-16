İSTANBUL 20°C / 14°C
16 Ekim 2025 Perşembe
  • Sokak ortasında vahşet! Genç kadın kanlar içinde yere yığıldı
Güncel

Sokak ortasında vahşet! Genç kadın kanlar içinde yere yığıldı

İzmir'de 27 yaşındaki genç kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

16 Ekim 2025 Perşembe 16:32
Sokak ortasında vahşet! Genç kadın kanlar içinde yere yığıldı
Korkunç olay, bugün saat 12.00 sıralarında İzmir'in Konak İlçesi Yenişehir Mahallesi 1262 Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gülben Duru (27) ile eski eşi A.Ç. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Duru'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gülben Duru kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ç., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

  • kadın cinayeti
  • izmir konak
  • eski eş saldırısı

