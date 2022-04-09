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Sokak ortasındaki silahlı çatışmada 4 şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde önceki gün sokak ortasında çatışan ve daha sonra olay yerinden kaçan 6 şahıstan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA9 Nisan 2022 Cumartesi 01:01 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 01:02
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Önceki gün Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi kanal boyu üzerinde gece saatlerinde iki grup arasında yaşanılan tartışma sonrası silahlı çatışma çıkmış ve ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında şahıslar olay yerinden kaçmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonrasında sokak ortasında çatışan ve daha sonra olay yerinden kaçan 6 şahsın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların bulundukları adreslerde 1 adet tek kırma tüfek, 2 adet otomatik av tüfeği, 2 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 7 adet ise mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs, emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Gölbaşı Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 6 şahıstan B.D., T.D., T. D., ile T.D., isimli 4 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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