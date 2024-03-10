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Güncel

Sokak röportajında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden'' şüpheli yakalandı

İstanbul2un Bahçelievler ilçesinde sokak röportajı sırasında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA10 Mart 2024 Pazar 21:28 - Güncelleme:
Sokak röportajında ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden'' şüpheli yakalandı
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin, 7 Mart'ta Bahçelievler Şirinevler Meydanı'nda gerçekleştirilen sokak röportajı sırasında bir kişinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek söylemlerde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Yapılan kontrolde, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde sokak röportajı yapanlara karşı bir kişinin bağırarak konuştuğu, etrafında toplanan vatandaşların nostaljik tramvayın yolunu kapattığının görüldüğü aktarılan açıklamada, bu kişinin kimliğini görmek isteyen emniyet görevlilerine direnmesi üzerine kademeli şekilde güç kullanılarak yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, adının M.Ş.K. olduğu belirlenen şüphelinin yapılan sorgulamasında, "mukavemet", "evden hırsızlık" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan 8 kaydı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldığı kaydedilen açıklamada, M.Ş.K'nin, dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı bildirildi.

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