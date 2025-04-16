Sokak taktiği firari FETÖ'cüden

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası polislerin de yaralanmasına neden olan organize sokak eylemlerini kurgulayan CHP, bir yandan Türkiye'yi Batı'ya şikâyet ederken bir yandan da Batı güdümündeki Pensilvanya'dan taktikler alıyor.

2023 seçimleri sürecinde İyi Parti'nin masadan ayrılmasıyla sonuçlanan kaos sonrası iki belediye başkanına (İmamoğlu ve Yavaş) cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü önerdiği ortaya çıkan FETÖ firarisi Savaş Genç bu kez de CHP'ye 'Türkiye'yi ve sokakları karıştırın' taktiği verdi.

Firari Genç sosyal medya yayınında, "Türkiye'de yapılması gereken şu, şehir şehir mitingleri Özgür Özel yapsın. Çok güzel. Bayraklaştırılması gereken sadece Özgür Özel'in şehir şehir gezerek miting yapması değil, o bölgelerdeki milletvekilleri, hatiplerin organizasyonlar yapması gerekiyor. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldırıp karıştırın" dedi.