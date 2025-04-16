İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2025 Çarşamba / 18 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1231
  • EURO
    43,5391
  • ALTIN
    4031.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sokak taktiği firari FETÖ'cüden

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası organize sokak eylemlerini kurgulayan CHP'nin taktiği FETÖ firarisi Savaş Genç'ten aldığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2025 Çarşamba 07:40 - Güncelleme:
Sokak taktiği firari FETÖ'cüden
ABONE OL

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası polislerin de yaralanmasına neden olan organize sokak eylemlerini kurgulayan CHP, bir yandan Türkiye'yi Batı'ya şikâyet ederken bir yandan da Batı güdümündeki Pensilvanya'dan taktikler alıyor.

2023 seçimleri sürecinde İyi Parti'nin masadan ayrılmasıyla sonuçlanan kaos sonrası iki belediye başkanına (İmamoğlu ve Yavaş) cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü önerdiği ortaya çıkan FETÖ firarisi Savaş Genç bu kez de CHP'ye 'Türkiye'yi ve sokakları karıştırın' taktiği verdi.

Firari Genç sosyal medya yayınında, "Türkiye'de yapılması gereken şu, şehir şehir mitingleri Özgür Özel yapsın. Çok güzel. Bayraklaştırılması gereken sadece Özgür Özel'in şehir şehir gezerek miting yapması değil, o bölgelerdeki milletvekilleri, hatiplerin organizasyonlar yapması gerekiyor. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldırıp karıştırın" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.