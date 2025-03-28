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Sokak ve caddelerde çöp dağları oluştu! Hakkını alamayan işçiler grev yaptı

İzmir'in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanamadı, cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına vatandaşlar tepki gösterdi.

AA28 Mart 2025 Cuma 16:13 - Güncelleme:
Sokak ve caddelerde çöp dağları oluştu! Hakkını alamayan işçiler grev yaptı
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Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş 5 No'lu Şube üyesi bazı işçiler, maaş, geriye dönük maaş farkları ve gıda ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle dün iş bırakma kararı aldı.

Grev sonrası çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi.

Vatandaşlar, grev nedeniyle iki gündür çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

Öte yandan ana artellerde ise işçilerin çalıştığı ve çöpleri topladığı görüldü.

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