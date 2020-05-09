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Sokakta bulunan yılan ve bukalemun doğaya bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokakta bulunan bukalemun ve yılan doğaya salındı.

AA09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:58 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:58
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İlçe merkezinde yürüyen bir vatandaş, yol kenarında bulduğu bukalemunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ulaştırdı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Dr. Yasin İlemin ise bir bankanın önünde yılan gördü.

İlemin, zehirli tür olduğunu belirlediği yılanı, torbaya alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü. Bukalemun ve yılan, yetkililer tarafından şehir merkezinden uzak alanda doğaya salındı.

Yasin İlemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tarz sürüngen türlerinin görülmesinin doğal olduğunu belirterek, "Bu gibi durumlarda vatandaşlarımız panik yapmadan Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlükleriyle irtibata geçebilir. Yılanlar her ne kadar sevimsiz görünseler de ekosistem için önemli canlılardır. Tarım zararlısı böcek ve farelerle beslendikleri için çiftçi dostudur." diye konuştu.

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