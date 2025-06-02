İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan binlerce işçi 29 Mayıs günü greve gitti.

Başta ulaşım olmak üzere birçok hizmet durma noktasına geldi. Çöplerin toplanmaması nedeniyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da çöp dağları oluştu.

Yerli ve yabancı turistlerin gezip vakit geçirdiği bölgelerde biriken çöpler ve çevreye yayılan kötü koku hem esnafı hem de bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

BAŞKAN TUGAY'DAN SENDİKAYA TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, akşam satlerinde sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda ilgili sendika yöneticilerine tepki gösterdi. Başkan Tugay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DİKS Genel İş Sendikası İzmir'de mantıklı hiçbir açıklaması olmayan bir grev sürecini, insanlarımızın günlük hayatını alt üst etme ve sağlıklarını bozmayı da göze alarak devam ettirme çabası içindedir"

BAŞKAN TUGAY, VATANDAŞLARDAN DESTEK İSTEDİ

Tugay, "Grev öyle ya da böyle son bulacaktır. Dayatmalarla değil hukukla, siyasi ve idari sorumluluğumuzla İzmir adına gerekeni yapacağız. Bu süreç içinde şehrimize ve insanlarımıza sahip çıkmak adına, grev sonlanana kadar sizlerden dayanışma ve destek bekliyoruz. Hep birlikte çevremizi temiz tutalım, duraklarda bekleyen hemşehrilemizle araçlarımızı paylaşmaya çalışalım" dedi.

GREV KIRICI CEMİL TUGAY

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece vakti Alsancak Kordon'da grevde olmayan işçilerle birlikte çöp toplamaya kalktı. Tugay, bir süre sonra yanlarına gelen DİSK Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül ile tartıştı. Tugay, "Buraya ne yapmaya geldiniz? Siz buraya kavga etmeye mi geldiniz?" dedi.

DİSK Genel İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül de, "Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Başka bir amacımız yok" ifadelerini kullandı.