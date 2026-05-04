Sokakta oynayan çocuklara saldırdı: Dehşet anları güvenlik kamerasında

Güncel

Arnavutköy'de sokakta oyun oynayan çocuklara saldıran ve daha sonra bina sakinlerine bıçakla saldıran şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaşanan korku dolu anlar apartmanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

IHA4 Mayıs 2026 Pazartesi 09:09
Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzde 46 engelli raporu bulunduğu öğrenilen ancak cezai ehliyeti olan M.H.E. (37), sokakta oyun oynayan çocukların yanına geldi.

ÇOCUKLARA TEKME VE TOKATLA SALDIRDI

Şüpheli önce çocuklardan topu kendisine atmalarını istedi. Bir süre sonra çocuklarla tartışmaya başlayan şahıs, çocuklara tekme ve tokatla saldırdı. Şüpheli olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra yeniden aynı noktaya geldi. Şahsı tekrar gören çocuklar korkarak apartmana sığındı ve durumu ailelerine bildirdi.

Ailelerin dışarı çıkarak şüpheliye müdahale etmek istemesi üzerine M.H.E., yanında bulunan bıçağı çıkararak bina sakinlerine saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine apartman sakinleri binaya girerek kapıyı kapattı. Şüpheli, elindeki bıçakla apartmanın dış kapı camına vurarak zarar verdi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliyle ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan yaşanan korku dolu anlar apartmanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

