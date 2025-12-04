X platformunda İlave TV ve Kendine Muhabir isimleriyle sokak röportajı yayınlayan hesaplara yönelik başlatılan inceleme sonucunda Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla adli süreç başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, söz konusu röportajlarda Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada röportajı gerçekleştiren ve yöneten kişilerin kimlikleri belirlendi.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde röportajı veren ve yöneten kişilerin kimlikleri belirlendi. Buna göre, röportajda Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli ifadeleri kullanan kişinin uyuşturucu madde kullanma ile çeşitli asayiş olaylarından kaydı bulunan Halil Kürklü olduğu tespit edildi. Sokak röportajını yayınlayan Kendine Muhabir hesabının yöneticisinin ise YouTuber olarak bilinen Hasan Köksoy olduğu belirlendi. Aynı soruşturma kapsamında incelemeye alınan İlave TV hesabının yöneticisi YouTuber Arif Kocabıyık hakkında ise; Cumhurbaşkanı'na hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve sınai mülkiyet kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan şüpheli kaydının bulunduğu tespit edildi. GÖZALTINA ALINDILAR

Adli makamlara bilgi verilmesinin ardından TCK 299 (Cumhurbaşkanına Hakaret) ve TCK 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik) kapsamında soruşturma başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda Halil Kürklü ve Hasan Köksoy gözaltına alındı. Her iki kişinin de yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ARİF KOCABIYIK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan Arif Kocabıyık'ın il dışında olduğu tespit edildi. Kocabıyık'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.