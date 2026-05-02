  • Sokakta uyuyan yaşlı adama çirkin saldırı! Adliyeye sevk edildiler
Güncel

Sokakta uyuyan yaşlı adama çirkin saldırı! Adliyeye sevk edildiler

İzmir'in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı bir adamın yüzüne tekme atan ve o anları cep telefonuyla kaydeden 18 yaşından küçük 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 16:47
Olay, dün Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı bir adamın yanına gelen F.E. ve Ç.Y., şahısla dalga geçtikten sonra yüzüne tekme attı.

Şüphelilerin o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen F.E. ve Ç.Y., tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

  • buca
  • yaşlı adam
  • saldırı

