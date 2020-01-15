İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8867
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    292.98
  • BIST100
    121304
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şakalaşırken kırılan ayna parçasının boğazına saplanmasıyla hayatını kaybetti
Güncel

Şakalaşırken kırılan ayna parçasının boğazına saplanmasıyla hayatını kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesinde, arkadaşlarıyla evde şakalaşırken dengesini kaybedip üzerine düştüğü boy aynasının kırılması sonucu, ayna parçaları boğazına giren Destan Arda (25), hayatını kaybetti. Destan Arda'nın boğazında, 'Cut here' (Burayı kes) yazılı dövme olduğu belirtildi.

DHA15.01.2020  15:22 - Güncelleme: 15.01.2020  15:22

Olay, geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde, Kılıçreis Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Destan Arda ve bir arkadaşı, şaka amaçlı birbirlerini kucaklayarak kaldırmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Arda, arka tarafta bulunan boy aynasının üzerine düştü. Aynadan kopan parçalar, Arda'nın boğazına girdi. Şoke olan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Destan Arda, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, Destan Arda'nın boğazında bulunan ve İngilizce, 'Cut here' yazılı dövme olduğu belirtildi. Gencin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi.

Faciadan dönüldü! Minik kız seyir halindeki otomobilden böyle düştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek
Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var
Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var

Libya eski Genelkurmay Başkanı: Ateşkesi imzalamamasının arkasında 2 ülke var

Lavrov'dan çarpıcı Libya açıklaması!
Lavrov'dan çarpıcı Libya açıklaması!

Lavrov'dan çarpıcı Libya açıklaması!

ABD kolları sıvadı! Ne İran, ne ABD... Irak halkı endişeli
ABD kolları sıvadı! Ne İran, ne ABD... Irak halkı endişeli

ABD kolları sıvadı! Ne İran, ne ABD... Irak halkı endişeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.