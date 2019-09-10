Sokullu'nun yaptırdığı külliyenin kubbe kurşunları çalındı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan külliyenin kubbelerini örten kurşunları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.