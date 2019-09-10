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Sokullu'nun yaptırdığı külliyenin kubbe kurşunları çalındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan külliyenin kubbelerini örten kurşunları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'ndeki 4,5 asırlık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin kubbelerinden kurşun çalındığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
 
Kamera kayıtlarından şüphelileri tespit eden polis ekipleri, İ.A. ve Ş.G'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki zanlı adliyeye sevk edildi.
 
Şüphelilerden İ.A. tutuklandı, Ş.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Öte yandan şüphelilerin cami avlusuna giriş kapısındaki kabartmayı sökerken tarihi esere zarar verdiği belirlendi.

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