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Sollarken 2 araca çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki 2 otomobile çarptı; 2 kişi yaralandı.

IHA7 Mart 2022 Pazartesi 01:54 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 01:55
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Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Muhammed Yusuf Akyol (24) yönetiminde ki 16 HA 395 plakalı otomobil sollama yapmak istediği sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan Barış Ersoy(28) yönetimindeki 16 F 7340 plakalı otomobile, ardından Hamdi Oruç (30) yönetimindeki 34 ENS 437 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu 16 F 7340 plakalı otomobilin sürücüsü Barış Ersoy ile aynı araçtaki Merve Kocatürk(26) yaralandı.

2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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