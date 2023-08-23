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Solo Türk, Malazgirt kutlamalarında nefes kesti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt kutlamaları çerçevesinde Çarho mevkiinde Solo Türk ve helikopter gösterileri nefes kesti.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 19:26 - Güncelleme:
Solo Türk, Malazgirt kutlamalarında nefes kesti
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Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi 1071 Alparslan Otağında Solo Türk gösterileri düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu gösteriyi 7'den 70'e herkes hayranlıkla izledi. Malazgirt Zaferinin 952'nci yılı kutlamaları çerçevesinde jandarma personeli de gösterileri ile göz doldurdu. Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından gerçekleştirilen "Üzüm Salkımı" gösterisi ilgi gördü.

2 Skorsky helikopterin alan üzerindeki uçuşu ve jandarma personelinin gösterisi ilgiyle izlendi. Cep telefonu ile görüntülemeye çalıştıkları helikopterleri katılımcılar ayrıca el sallayarak selamladı. Gösteri yaklaşık 10 dakika sürdü.

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